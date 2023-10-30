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20:46, 30 октября 2023Бывший СССР

Советник Зеленского рассказал о воровстве среди чиновников

Time: советник Зеленского заявил о тотальном воровстве среди чиновников Украины

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

На Украине чиновники воруют так, как будто завтра не наступит. Об этом изданию Time рассказал неназванный советник президента республики Владимира Зеленского.

«Люди воруют так, будто завтра не наступит», — заявил советник.

При этом отмечается, что он попросил журналиста выключить диктофон, чтобы иметь возможность говорить более свободно.

По словам советника президента, даже увольнение министра обороны Алексея Резникова не заставило украинских чиновников «испытывать никакого страха».

Также в Time утверждают, что зимой в команде Зеленского стоит ожидать серьезных встрясок — увольнения как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Алевтина Запольская
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