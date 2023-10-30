В Киеве предрекли серьезные встряски в команде Зеленского

Time: зимой в команде президента Зеленского произойдут серьезные встряски

Зимой стоит ожидать серьезных встрясок в команде президента Украины Владимира Зеленского, а также изменений в военной стратегии страны. Об этом со ссылкой на источники в окружении главы республики сообщает Time.

Отмечается, что ожидать стоит увольнения как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы возложить на него ответственность за медленный прогресс ВСУ на фронте.

По словам одного из близких помощников Зеленского, некоторые командиры на передовой начали отказываться от выполнения приказов о наступлении, даже если они исходили непосредственно из офиса украинского президента. «Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но таким образом мы не сможем выиграть войну», — заявил он.

Утверждается также, что в начале октября политическое руководство Украины потребовало провести операцию по освобождению Горловки, однако военные на это ответили вопросом о ресурсах, с помощью которых они должны организовать подобные маневры. «Нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?», — задался вопросом один из офицеров ВСУ.

В материале Time также сообщалось, что Зеленский вернулся из поездки в США разочарованным и злым. Как считает один из представителей его окружения, больше всего глава республики чувствует себя преданным западными союзниками, оставившими украинского лидера без средств для победы в конфликте с Россией.