Американскую модель уволили из агентства из-за сравнения Израиля с нацистами

Модель Камиллу Детерре отстранили от работы из-за сравнения Израиля с нацистами

Американскую модель Камиллу Детерре уволили из известного агентства Elite New York из-за антисемитских постов. Об этом сообщает New York Post.

32-летняя манекенщица опубликовала сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в которой политика властей Израиля сравнивалась с нацистской Германией. «К черту США, к черту Израиль. Свободу Палестине», — подписала она публикацию.

Вскоре пост знаменитости заметила организация The Stop Antisemitism («Остановить антисемитизм»), которая поделилась своим возмущением в соцсетях. Вскоре Детерре отстранили от работы, однако представители Elite New York не раскрыли причину увольнения девушки.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ осуществляет широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.

