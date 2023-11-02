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11:00, 2 ноября 2023Культура

Анджелина Джоли раскритиковала действия Израиля в секторе Газа

Анджелина Джоли заявила, что сектор Газа становится массовым захоронением
СюжетНаселение России:

Фото: Gareth Cattermole / Disney / Getty Images

Американская актриса и бывший посол доброй воли ООН Анджелина Джоли раскритиковала действия Израиля в секторе Газа. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Артистка заявила, что израильское государство бомбит попавшее в ловушку население, которому некуда бежать. Она также подчеркнула, что сектор Газа быстро превращается в массовое захоронение.

«В то время, как мир наблюдает происходящее, которое активно поддерживается многими правительствами, миллионы палестинских мирных жителей — детей, женщин, семей — подвергаются коллективному наказанию. При этом они лишены продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи, что нарушает международное право», — написала актриса. Она добавила, что мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений, отказываясь требовать прекращения огня в гуманитарном порядке.

Ранее американскую певицу и актрису Селену Гомес подвергли критике из-за отказа артистки высказываться по поводу военного конфликта Израиля и Палестины.

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      Анастасия Астахова
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