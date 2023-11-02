Предложен метод добычи редких металлов на астероидах

Scientific Reports: предложен метод добычи полезных ископаемых на астероидах

Ученые Лестерского университета в Великобритании предложили новый метод добычи полезных ископаемых, в том числе редких металлов, на астероидах с помощью эвтектических растворителей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Эвтектические растворители представляют собой смесь веществ, температура плавления которой намного ниже, чем температура плавления исходных компонентов. Их основное преимущество состоит в том, что их легко приготовить путем объединения кислоты с основанием Льюиса, они имеют низкое давление паров и могут находиться в жидкой форме в условиях вакуума. Их можно приготовить без использования воды из таких компонентов, как мочевина, этиленгликоль, глицерин, а также неорганических хлоридных солей.

В ходе экспериментов исследователи изучили три типа метеоритов, включая два хондрита и один железный метеорит. Образцы содержали силикаты с фазами, содержащими большое количество металлов, в том числе самородные сплавы, как железо-никель, и сульфиды, например, троилит (сульфид железа). Их подвергали химическому микротравлению с использованием йода и хлорида железа (III) в качестве окислителей глубокого эвтектического растворителя, приготовленного из хлорида холина и этиленгликоля.

Оказалось, что фазы, богатые Fe-Ni, эффективно выщелачиваются, в то время как другие минеральные фазы остаются нереакционноспособными. Исследователи также определили редкие металлы, представляющие интерес для космических технологий, включая следы рутения и родия.

Отмечается, что хондритовые и железные метеориты происходят от больших, богатых металлами астероидов, которые могут стать источниками материалов для создания человеческих поселений в космосе или на других телах. Околоземные астероиды содержат больше металлов платиновой группы, а также железа, никеля и кобальта, чем на поверхности Земли.