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15:47, 2 ноября 2023Из жизни

Животные в российских лесах начали орать

В российских лесах кабаны начали кричать на фоне брачного периода

Фото: Kevin Jackson / Unsplash

В России у кабанов начался брачный период, из-за чего их крики начали слышать в лесах. Об этом сообщили сотрудники Окского заповедника в Рязанской области.

«Когда кабанов много, то в лесу слышно, как они орут», — говорят специалисты. Еще одним признаком начала брачного периода является пена, которую самец кабана, известный также как секач, взбивает из слюны. Помимо этого, животные гоняют друг друга и бегают за самками.

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Отмечается, что желающим продолжить род секачам приходится постоянно догонять самок. Как отмечают сотрудники заповедника, кабанихи долго думают и выбирают подходящего самца. «А у секача нет времени и охоты особенно любезничать. Секача ждут великие свершения, он же не моногамен, как какой-нибудь бобр. Он полигамен и должен контролировать обширные территории», — объясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что самка редчайшего краснокнижного дальневосточного леопарда из национального парка «Земля леопарда» в Приморье покорила сотрудников любовью к фотосессиям. Хищница, едва повзрослев и разлучившись с матерью, стала регулярно позировать перед фотоловушками, радуя специалистов фотогеничностью.

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      Алиса Удовик
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