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16:43, 2 ноября 2023Мир

Боевики ХАМАС отвергли попытки США урегулировать палестино-израильский конфликт

ХАМАС: народ Палестины отвергает попытки США урегулировать конфликт

Фото: Suhaib Salem SJS / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергает попытки США вмешаться в урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ХАМАС в Telegram.

«Мы четко заявляем, что попытки откровенного вмешательства США с целью навязать новую реальность, которая бы устраивала их и сионистскую оккупацию, в секторе Газа полностью отвергается», — заявили боевики.

В ХАМАС также подчеркнули, что только палестинцы «вправе определять свою судьбу, будущее и интересы».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты намерены продолжать добиваться нормализации отношений Израиля с арабскими странами и не планируют направлять американских военных в сектор Газа ни сейчас, ни потом.

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      Глеб Бажуткин
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