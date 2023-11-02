В США решили избавиться от дома детства Бритни Спирс

Дом детства певицы Бритни Спирс выставили на продажу за 1,2 млн долларов в США

В США решили избавиться от дома, в котором провела детство американская певица Бритни Спирс. Недвижимость выставили на продажу в небольшом городке Кентвуд штата Луизиана, пишет газета New York Post.

Объявление появилось спустя неделю после выхода мемуаров артистки «Женщина во мне». Объект оценили в 1,2 миллиона долларов. При этом сами нынешние владельцы приобрели его в 2021 году у отца Спирс почти в четыре раза дешевле — за 275 тысяч долларов. По словам продавцов, столь высокая цена обусловлена тем, что внутри сохранились атмосфера и обстановка времени, когда там росла поп-звезда.

Речь идет о ранчо площадью около 200 квадратных метров с тремя спальнями и несколькими ванными комнатами. В интерьере дома присутствуют зеленые полосатые обои, деревянные панели в стиле 1970-х годов, гранитные столешницы и дровяной камин. При этом на стенах до сих пор висят детские рисунки Спирс, в спальне певицы можно найти бледнолицых кукол, а на заднем дворе сохранилась могила ее собаки.

Ранее в США решили избавиться от дома, квартиру в котором снимала актриса Дженнифер Энистон. Недвижимость находится в лос-анджелесском районе Лорел Каньон — там знаменитость арендовала жилье во время съемок в культовом сериале «Друзья».