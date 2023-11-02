Четыре российских города захотели признать неблагополучными по качеству воздуха

Курск, Тулу, Рязань и Серпухов внесут в список экологически неблагополучных мест

Курск, Тулу, Рязань и Серпухов захотели признать экологически неблагополучными из-за качества воздуха. Добавить четыре города в перечень федерального проекта «Чистый воздух» предложил общественный совет при Минприроды, пишут «Известия».

В этих городах проверили состояние атмосферного воздуха на наличие 31 загрязняющего вещества — в том числе диоксида азота, оксида азота, аммиака, сероводорода, метана, фенола, бутана и других. Некоторые данные оказались выше нормы.

В Тульской и Курской областях это связано с наличием промышленных предприятий, которые становятся источниками выбросов, — например, металлургические, нефтехимические, машиностроительные и другие заводы.

При этом Уссурийск, Искитим и Петровск-Забайкальский хотят исключить из проекта «Чистый воздух», так как там ситуация с загрязнением атмосферы улучшилась, отмечают эксперты.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на расположенный неподалеку от жилого комплекса завод, продукты горения с которого отравляют воздух. На ролике жители российского города показали детей, которые в противогазах играют в футбол на детской площадке.