Бандиты устроили расправу над нашедшей груз кокаина семьей

В Белизе бандиты расправились с семьей, нашедшей на берегу груз кокаина

В Белизе неизвестные преступники расправились с семьей, которая нашла на берегу груз кокаина, выброшенный волнами. Об этом сообщает издание Vice.

Инцидент произошел в конце октября в городе Сан-Педро, расположенном на острове Амбергрис-Кей. Поздно вечером супружеская пара с трехлетней дочерью и двумя знакомыми ехала на гольф-каре по дороге, идущей вдоль лагуны. Неожиданно из мангровых зарослей выскочили двое вооруженных мужчин и открыли огонь. Три человека, в том числе девочка и ее отец, получили тяжелые ранения. Спасти их не удалось.

Местные власти связывают устроенную бандитами расправу с очередной партией кокаина, найденной на берегу острова. Наркокартели десятилетиями используют морские течения, чтобы тайно переправлять наркотики в соседнюю Мексику. Иногда из-за меняющейся погоды и приливов груз отклоняется от маршрута и попадает на Амбергрис-Кей. Там его находят и делят местные жители. В Белизе для подобных находок есть специальное слово — «морская лотерея».

В правоохранительных органах выявили двух подозреваемых с криминальными связями, которые могли совершить нападение. По мнению комиссара полиции Честера Уильямса, они не смогли поделить найденный кокаин с пострадавшей семьей.

Когда вам попадаются эти наркотики, пожалуйста, сдавайте их в полицию. Если их оставить себе и пытаться избавиться от них самостоятельно, это принесет вам и вашей семье одни проблемы. Я не думаю, что стоит рисковать жизнью за пару килограммов кокаина. Это того не стоит Честер Уильямс комиссар полиции

В 2017 году сообщалось, что власти тихоокеанского атолла Фааите обратили внимание на всплеск наркомании после крушения яхты с кокаином. Полицейские нашли на ее борту 237 килограммов наркотиков, однако местная молодежь могла успеть спрятать часть груза до их прибытия.