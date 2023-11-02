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14:58, 2 ноября 2023Россия

В Госдуме высказались о последствиях изменения тарифов на электроэнергию

Депутат Разворотнева выступила против пересмотра тарифов на электроэнергию

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Предложение привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления может ударить по уязвимым категориям граждан, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Это уже третья попытка правительства ввести так или иначе социальные нормы на электроэнергию. Первые попытки не показали своей эффективности. Там, где нормы потребления были приближены к объективно существующим, никакой экономии не было. Там, где они были чересчур жесткими, были серьезные протесты населения, поскольку чаще всего больше потребляют люди небогатые: те, у кого старая техника, многодетные, пенсионеры», — заявила парламентарий.

Эта нормы бьет по самым незащищенным категориям населения

Светлана Разворотневазаместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Она также подчеркнула, что в России принимается множество мер для улучшения состояния энергосетевого хозяйства страны. По мнению Разворотневой, сейчас оно находится в удовлетворительном состоянии по сравнению с теплосетевым и водосетевым системами.

«Что касается тарифов на электроэнергию, надо посмотреть, насколько есть резервы внутри самой системы. (...) Надо подумать об оптимизации в том числе к организации электроснабжения. У нас сейчас все разделено на три части: отдельно генерация, отдельно передача, отдельно сбыт — и везде свои тарифы и свой менеджмент, все это накручивается. Здесь есть пространство для оптимизации», — добавила депутат.

Не стоит вешать все на регионы и заставлять их принимать непопулярные меры: у нас и так рост платежей за коммуналку достаточно ощутим

Светлана Разворотневазаместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Ранее сообщалось, что российские власти намерены привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления, причем сделать это предполагается уже с 2024 года.

Так, в правительстве хотят переложить дифференциацию ставок на регионы, а те из них, кто согласится пойти на такой шаг, смогут по-прежнему превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов). Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет.

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      Кирилл Садовский
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