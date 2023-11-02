В России изменят систему тарифов на электроэнергию для населения

«Ъ»: власти задумали изменить систему тарифов на электроэнергию для населения

Российские власти намерены привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления, причем сделать это предполагается уже с 2024 года. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии, сообщает «Коммерсантъ».

В правительстве хотят переложить дифференциацию ставок на регионы, а те из них, кто согласится пойти на такой шаг, смогут по-прежнему превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов). Если же региональные власти решат не трогать тарифы для граждан, то должны будут субсидировать их за свой счет.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подтвердили, что переход на новые тарифы может начаться уже через два месяца. Представитель ведомства назвал одной из целью нововведений борьбу с серым майнингом.