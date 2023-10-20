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11:52, 20 октября 2023Экономика

В крупнейшей экономике Европы обрушились цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию в Германии снизились год к году на 46,2 процента

Фото: Matthew Henry / Unsplash

Цены производителей в Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, снизились в сентябре в годовом выражении на 14,7 процента, а расценки на электричество обрушились сразу на 46,2 процента. Такое падение стало рекордным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1949 года, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis).

Значительно подешевели также удобрения — на 42,9 процента год к году, энергоносители (33,5 процента) и древесина (20,8 процента). В то же время продовольствие в Германии выросло в цене на 5,5 процента, а, например, стоимость сахара для потребителей взлетела по сравнению с сентябрем 2022 года на 84,7 процента.

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Ранее сообщалось, что рост цен в ФРГ по итогам первого осеннего месяца составил минимальные за два года 4,3 процента. При этом, несмотря на значительное снижение, инфляция в стране продолжает оставаться более чем вдвое выше целевого значения в два процента, установленного руководством ЕЦБ для 20 стран еврозоны.

На фоне этого канцлер Олаф Шольц заявил на днях, что Германия смогла найти источники для замены поставок российского газа, и назвал это причиной для гордости. По его словам Россия сама прекратила поставки, а ФРГ удалось заменить 50 процентов импорта газа, приходившихся на ее продукцию. Правда поставки российских сельскохозяйственных удобрений, 80-90 процентов себестоимости которых составляют газ и электричество, в то же время увеличились более чем на 300 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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