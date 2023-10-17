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13:55, 17 октября 2023Экономика

Канцлер ФРГ назвал замену российского газа причиной для гордости

Шольц назвал замену Германией российского газа причиной для гордости

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна смогла найти источники для замены поставок российского газа, и назвал это причиной для гордости. Его слова, произнесенные на экономической конференции в Берлине, приводит ТАСС.

Также он отметил, что в связи с конфликтом на Украине от государства потребовалось изменить ситуацию с энергетикой и увеличить траты на оборону. По словам Шольца, Германии удалось заменить 50 процентов импорта газа в страну, приходившихся на российскую продукцию. Он утверждает, что Россия сама прекратила поставки, а против ее газа «до сих пор нет никаких санкций».

ФРГ не получает газ по «Северным потокам». Эти газопроводы были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Президент России Владимир Путин ранее назвал произошедшее терактом.

При этом ФРГ, сократив закупки российского газа, стала зависеть от поставок российских сельскохозяйственных удобрений, объем которых увеличился более чем на 300 процентов. Как отмечают эксперты, газ и электричество достигают 80-90 процентов себестоимости минеральных удобрений, а «импортированные удобрения представляют собой не что иное, как дешевый российский природный газ на следующем этапе цепочки добавленной стоимости».

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    Дмитрий Воронин
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