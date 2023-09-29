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15:11, 29 сентября 2023Экономика

Инфляция в Германии упала до двухлетнего минимума

Destatis: потребительские цены в Германии выросли на 4,3 % в сентябре

Фото: Michael Probst / AP

По итогам сентября потребительские цены в Германии выросли на 4,3 процента в годовом выражении, что стало минимальным значением за последние два года. По сравнению с августом показатель упал на 2,1 процентных пункта, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического агентства страны (Destatis).

К концу последнего месяца лета темпы роста потребительских цен в ФРГ находились на уровне 6,4 процента. Несмотря на значительное снижение, инфляция в стране продолжает оставаться более чем вдвое выше целевого значения в два процента, установленного руководством Европейского центробанка (ЕЦБ) для 20 стран еврозоны.

Эксперты считают, что снижение темпов роста потребительских цен в регионе продолжится в ближайшие несколько месяцев. Это обстоятельство может повлиять на изменение денежно-кредитной политики ЕЦБ ближе к концу второй половины 2023 года.

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На ситуацию также окажет давление резкое снижение базовой инфляции в еврозоне. Так, по итогам сентября этот показатель в регионе достиг самого низкого за последний год значения в 4,5 процента. В то же время общая инфляция к концу этого месяца оказалась на уровне в 4,3 процента — минимальном почти за два года.

На этом фоне старший экономист Commerzbank Кристоф Вайль предположил, что руководство ЕЦБ на ближайшем заседании в конце октября возьмет паузу в вопросе повышения ключевой ставки после ее увеличения до рекордного уровня в 4,5 процента годовых по итогам сентябрьского совещания. Вероятному пересмотру монетарной политики регулятора будет способствовать в том числе снижение цен на энергоносители в регионе.

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    Анатолий Акулов
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