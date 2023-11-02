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06:12, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

Девушка побывала в родном городе жениха и узнала пугающую правду о нем

Фото: Almos Bechtold / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA-Pale рассказала, как, побывав в родном городе жениха, узнала пугающую правду о нем. Девушка выяснила, что он издевался над одноклассниками, когда учился в старшей школе.

Героиня истории рассказала, что они вместе с женихом, который работает полицейским, недавно приехали в его родной город, чтобы отпраздновать помолвку. Вскоре после этого она получила в соцсети несколько сообщений от незнакомых людей и от одного из родственников парня. В них говорилось, что ее жених был «монстром в старшей школе».

Когда девушка попросила доказательств, ее добавили в групповой чат, в котором были опубликованы видео и рассказы о том, что парень делал в старшей школе. «Его действия были как из фильма ужасов: угрозы, физическое и сексуальное насилие», — написала рассказчица. Она призналась, что увиденное напугало ее.

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Девушка приняла решение втайне сбежать от возлюбленного. Несмотря на это, жених нашел публикацию героини, в которой она описала произошедшее. Он попытался убедить невесту в том, что с тех пор изменился в лучшую сторону и научился управлять гневом. «Я попросила его отпустить меня и не пытаться искать, если он действительно любит меня», — заключила пользовательница.

В комментариях многие обвинили девушку в том, что она вовремя не поняла, что мужчина опасен. Некоторые из читателей заявили, что девушке стоило насторожиться уже тогда, когда он, будучи при исполнении, взял ее личный номер телефона, чтобы пообщаться — именно так рассказчица познакомилась с ним. «Если ты полицейский, это не означает, что ты хороший человек», — высказался один из комментаторов.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, как готовила сюрприз парню и случайно узнала о нем неприятную правду. Она обнаружила, что на сайте знакомств активна его анкета, что натолкнуло ее на мысль о неверности партнера.

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      Мария Большакова
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