Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 2 ноября 2023Забота о себе

Диетолог перечислил продукты с эффектом инъекций для похудения

Нейробиолог Дук: ячмень и овес способны подавлять аппетит и помогают худеть

Фото: Unsplash

В некоторых продуктах содержится особый тип клетчатки, который может подавлять аппетит и работать так же, как и популярные инъекции для лечения диабета, используемые многими для похудения, полагает нейробиолог и диетолог Фрэнк Дук. Список этих продуктов он перечислил в эфире NPR.

По словам Дука, во время исследований он и его коллеги обнаружили, что бета-глюкан, который является ферментированной клетчаткой, способен подавлять аппетит и помогать худеть. Он указал, что этот тип волокон содержится в ячмене, овсе и ржи. Попадая в организм, эти продукты способствуют выработке глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — гормона, который подает сигнал мозгу о насыщении, а также замедляет перемещение пищи из желудка в кишечник. Исследователь утверждает, что похожим эффектом обладают лекарства от диабета, такие как Ozempic или Wegovy.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Дук добавил, что бета-глюкан хорошо показал себя в качестве средства от ожирения во время опытов на мышах. По его словам, испытания на людях подтвердили, что этот тип клетчатки улучшает чувствительность к инсулину, снижает кровяное давление и дает чувство насыщения. При этом Дук указал, что другие виды ферментированных волокон в растительной пище тоже обладают полезными свойствами, но их польза для похудения обнаружена не была.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В России пересмотрят тарифы на электричество для населения. Кто станет платить больше?

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 на аэродроме

      Российские системы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow

      ВСУ начали чаще использовать танки Leopard на запорожском фронте

      Помогавшую спасти запертого кота россиянку оштрафовали за неповиновение полиции

      В Крыму оставшийся без роли на утреннике детсадовец угодил в больницу из-за иглы

      В Минфине заявили об отсутствии плана повторить разовый сбор с бизнеса

      В России захотели штрафовать за непродажу валютной выручки

      На Украине признали неспособность выстроить «стену» из средств ПВО

      В российском регионе сработала система ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости