Диетолог перечислил продукты с эффектом инъекций для похудения

Нейробиолог Дук: ячмень и овес способны подавлять аппетит и помогают худеть

В некоторых продуктах содержится особый тип клетчатки, который может подавлять аппетит и работать так же, как и популярные инъекции для лечения диабета, используемые многими для похудения, полагает нейробиолог и диетолог Фрэнк Дук. Список этих продуктов он перечислил в эфире NPR.

По словам Дука, во время исследований он и его коллеги обнаружили, что бета-глюкан, который является ферментированной клетчаткой, способен подавлять аппетит и помогать худеть. Он указал, что этот тип волокон содержится в ячмене, овсе и ржи. Попадая в организм, эти продукты способствуют выработке глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — гормона, который подает сигнал мозгу о насыщении, а также замедляет перемещение пищи из желудка в кишечник. Исследователь утверждает, что похожим эффектом обладают лекарства от диабета, такие как Ozempic или Wegovy.

Дук добавил, что бета-глюкан хорошо показал себя в качестве средства от ожирения во время опытов на мышах. По его словам, испытания на людях подтвердили, что этот тип клетчатки улучшает чувствительность к инсулину, снижает кровяное давление и дает чувство насыщения. При этом Дук указал, что другие виды ферментированных волокон в растительной пище тоже обладают полезными свойствами, но их польза для похудения обнаружена не была.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.