Догадку советского ученого о древнем поселении зверобоев подтвердили в России

На Чукотке нашли основанное тысячу лет назад поселение эскимосов-зверобоев

Догадку советского этнографа и лингвиста Михаила Членова о древнем поселении эскимосов-зверобоев на Чукотке подтвердили. Об этом сообщает портал «ИА Чукотка».

По данным издания, работавшая в 2023 году в этом российском регионе экспедиция нашла на косе южнее мыса Аннюалькаль поселение, основанное тысячу лет назад — в X веке. Именно в этом месте Членов предсказывал обнаружение стоянки эскимосов.

Как предполагают ученые, основать поселение могли представители той же культуры, что оставила после себя легендарную чукотскую Китовую аллею — симметрично вкопанные в землю части скелетов гренландских китов.

«Предполагаем, что это поселение так называемого "круга китовой аллеи". Такое же, как комплекс на острове Иттыгран или поселение Масик, только с другой степенью сохранности. Костяные "вешала" не сохранились — уровень моря поднялся, но по времени и месту расположения, это единый культурный и исторический пласт», — сообщил изданию руководитель экспедиции, главный научный сотрудник Государственного музея Востока в Москве Кирилл Днепровский.

Несмотря на то, что подробное изучение стоянки еще не началось, ученые уже подали заявку на включение обнаруженного объекта в реестр памятников культурного наследия.

Ранее — в 2020 году — участники экспедиции Северного Флота и Русского географического сообщества нашли на Новой Земле остатки строений из бревен и древние предметы быта.