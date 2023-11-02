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13:15, 2 ноября 2023Силовые структуры

Экс-глава отдела МВД по борьбе с наркотиками вымогал взятку у курьеров и попался

Бывшего главу отдела полиции взяли за вымогательство 10 млн руб. у наркокурьеров

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Бывшего руководителя отдела Саратовского МВД по борьбе с наркотиками арестовали по подозрению в вымогательстве взятки в размере десяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 10 мая подполковник поймал возле городской заправки двух межрегиональных наркокурьеров из крупного наркошопа, замаскированного под магазин для взрослых. Задержанными оказалась супружеская пара, на которую полицейский обещал не заводить уголовное дело за взятку в десять миллионов рублей. Супруги не согласились платить такую сумму, а вскоре и самого руководителя отдела задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ФСБ задержала начальника отдела полиции по подозрению в торговле вещественными доказательствами.

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