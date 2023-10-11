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13:13, 11 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала полицейского за торговлю вещественными доказательствами

ФСБ задержала начальника полиции из ХМАО за продажу вещдоков

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции №3 в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по подозрению в должностном преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет об Андрее Бегларяне, уточняет URA.RU.

По данным следствия, руководитель отдела полиции сбыл через подставных людей 70 тонн труб, изъятых по уголовному делу у нефтяников. Ущерб от реализации вещдоков оценивается в один миллион рублей.

9 октября сообщалось, что в Кургане суд оштрафовал бывшего следователя СУ УМВД России по городу за присвоение денег и продажу вещдоков. По данным следствия, с 2021 по 2022 год он похищал изъятые сотовые телефоны и сдавал их в комиссионные магазины, а выручку тратил на азартные игры.

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    Любовь Ширижик
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