Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:00, 9 октября 2023Силовые структуры

Бывшего российского полицейского оштрафовали за продажу вещдоков

В Кургане экс-следователя оштрафовали на 600 тысяч рублей за продажу вещдоков

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Кургане суд оштрафовал бывшего следователя СУ УМВД России по городу за присвоение денег и продажу вещдоков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-полицейский признан виновным по части 3 статьи 160 («Присвоение и растрата вверенного ему имущества») и пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Он должен будет выплатить 600 тысяч рублей.

По данным ведомства, с 2021 по 2022 годы следователь присваивал деньги и сотовые телефоны, которые были изъяты в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся у него в производстве. Он продавал в комиссионных магазинах ценные вещи, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам. Выручку он тратил на азартные игры. Всего мужчина нанес 320 тысяч рублей ущерба.

Осужденный признал вину, раскаялся и принял меры к возмещению причиненного вреда.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае полицейский похищал рабочее оружие и продавал его.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Нападение ХАМАС стало результатом провала разведки Израиля. Как боевики два года обманывали спецслужбы?

    Россиянам раскрыли способ в два клика решить один насущный вопрос

    «Каста» перенесла концерт в Израиле

    Пользователи iPhone пожаловались на медленный Wi-Fi

    Посол Израиля в России заявил о возможном втягивании соседних стран в конфликт

    Россиянам пообещали резкое снижение курса доллара к концу осени

    Востоковед высказался о возможности вступления в конфликт в Израиле других стран

    МИД РФ предупредил о реакции Запада на предстоящие выборы в России

    Путин передал акции главной судостроительной компании России банку ВТБ

    Назван возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости