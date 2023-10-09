Бывшего российского полицейского оштрафовали за продажу вещдоков

В Кургане экс-следователя оштрафовали на 600 тысяч рублей за продажу вещдоков

В Кургане суд оштрафовал бывшего следователя СУ УМВД России по городу за присвоение денег и продажу вещдоков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-полицейский признан виновным по части 3 статьи 160 («Присвоение и растрата вверенного ему имущества») и пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Он должен будет выплатить 600 тысяч рублей.

По данным ведомства, с 2021 по 2022 годы следователь присваивал деньги и сотовые телефоны, которые были изъяты в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел, находящихся у него в производстве. Он продавал в комиссионных магазинах ценные вещи, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам. Выручку он тратил на азартные игры. Всего мужчина нанес 320 тысяч рублей ущерба.

Осужденный признал вину, раскаялся и принял меры к возмещению причиненного вреда.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае полицейский похищал рабочее оружие и продавал его.

