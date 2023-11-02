Эстония пригрозила депортацией получившим гражданство России жителям

МВД Эстонии пригрозило депортацией получившим гражданство России жителям

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил депортацией жителям страны, которые получили российское гражданство. Его цитирует РИА Новости.

«Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет гражданство России, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован», — сказал он и добавил, что эстонские власти не допустят появления большего числа граждан РФ в стране. По его словам, трудно поверить, что человек, получивший паспорт России, лояльно относится к Эстонии. Ляэнеметс работает над тем, чтобы этих лиц депортировали.

Глава МВД продолжил, что у принявшего российское гражданство появляется обязанность отправиться в зону спецоперации в случае мобилизации. Как он подчеркнул, это считается преступлением в Эстонии.

Ранее эстонское правительство одобрило предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России — среди прочего, страна предложила запретить ввоз любых товаров из РФ. Эстония призывала ужесточать антироссийские ограничения.