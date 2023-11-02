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16:44, 2 ноября 2023Бывший СССР

Эстония пригрозила депортацией получившим гражданство России жителям

МВД Эстонии пригрозило депортацией получившим гражданство России жителям
СюжетСанкции против России:

Фото: Michael Szönyi / Globallookpress.com

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил депортацией жителям страны, которые получили российское гражданство. Его цитирует РИА Новости.

«Мы работаем над тем, чтобы, если кто-то примет гражданство России, то его вид на жительство в Эстонии будет аннулирован», — сказал он и добавил, что эстонские власти не допустят появления большего числа граждан РФ в стране. По его словам, трудно поверить, что человек, получивший паспорт России, лояльно относится к Эстонии. Ляэнеметс работает над тем, чтобы этих лиц депортировали.

Глава МВД продолжил, что у принявшего российское гражданство появляется обязанность отправиться в зону спецоперации в случае мобилизации. Как он подчеркнул, это считается преступлением в Эстонии.

Ранее эстонское правительство одобрило предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России — среди прочего, страна предложила запретить ввоз любых товаров из РФ. Эстония призывала ужесточать антироссийские ограничения.

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      Кристина Есикова
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