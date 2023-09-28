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15:20, 28 сентября 2023Экономика

Эстония предложила ЕС запретить ввоз любых товаров из России

МИД Эстонии потребовал от Евросоюза ввести полное торговое эмбарго против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Правительство Эстонии одобрило предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России — среди прочего, страна предложила запретить ввоз любых товаров из России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на эстонского министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

По его словам, прибалтийская страна желает добиться полного торгового эмбарго против России и убеждена, что «любая торговля с Россией нецелесообразна». Цахкна подчеркнул, что Эстония немедленно начнет искать поддержку этой и другим своим инициативам среди членов ЕС и «партнеров-единомышленников».

Однако, если найти в ЕС достаточную поддержку идее о полной остановке торговли с Россией не удастся, Эстония одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций. Среди них, например, запрет на транзит российских товаров, попадающих под санкции, а также меры по сокращению доходов Москвы от экспорта энергоносителей. Прибалтийская страна также предложит обеспечить заморозку российских активов на территории Евросоюза до тех пор, пока Россия компенсирует «военный ущерб».

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«Необходимо продолжать ужесточать санкции против России, усиливать их реализацию и усложнять уклонение от санкций», — заявил глава эстонского МИД.

Ранее в сентябре сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) придумала законный способ передать доходы от замороженных российских активов в бюджет блока. Она разработала юридическую процедуру обложения активов налогом на прибыль — в соответствии с ней компании, получившие большую прибыль от заблокированных активов ЦБ России, должны будут перевести значительную ее часть в бюджет Евросоюза. Пункт о передаче этих денег Украину власти Евросоюза могут включить в 12-й пакет санкций.

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    Софья Ермакова
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