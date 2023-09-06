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19:33, 6 сентября 2023Экономика

В Евросоюзе придумали способ получить доход от российских активов

Bloomberg: ЕК предложила способ обложить налогом замороженные активы России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) придумала законный способ передать доходы от замороженных российских активов в бюджет блока. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы исполнительного органа Евросоюза.

ЕК разработала юридическую процедуру обложения активов налогом на прибыль — в соответствии с ней компании, получившие большую прибыль от заблокированных активов ЦБ России, должны будут перевести значительную ее часть в бюджет Евросоюза. Переводы будут оформлены в качестве «внешне назначенных доходов» (под ними понимают прямые взносы членов ЕС в бюджет блока для финансирования конкретных расходов).

Представители Еврокомиссии уже на этой неделе начнут встречи с государствами-членами ЕС, чтобы изложить план. По словам источников Bloomberg, 7 сентября ЕК встретится с официальными представителями Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии, а на следующей неделе — со всеми странами-членами блока.

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Сейчас на территории ЕС заморожено более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов) российских активов. По оценкам Еврокомиссии, они должны принести около трех миллиардов евро прибыли. Более половины активов находятся в виде наличных денег и депозитов, а «значительная часть» оставшейся суммы — в ценных бумагах.

Многие из этих средств находятся в Бельгии на счетах депозитария Euroclear. Только по итогам первого квартала 2023 года он получил от их инвестирования 734 миллиона евро доходов.

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    Софья Ермакова
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