В Евросоюзе придумали способ получить доход от российских активов

Bloomberg: ЕК предложила способ обложить налогом замороженные активы России

Европейская комиссия (ЕК) придумала законный способ передать доходы от замороженных российских активов в бюджет блока. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы исполнительного органа Евросоюза.

ЕК разработала юридическую процедуру обложения активов налогом на прибыль — в соответствии с ней компании, получившие большую прибыль от заблокированных активов ЦБ России, должны будут перевести значительную ее часть в бюджет Евросоюза. Переводы будут оформлены в качестве «внешне назначенных доходов» (под ними понимают прямые взносы членов ЕС в бюджет блока для финансирования конкретных расходов).

Представители Еврокомиссии уже на этой неделе начнут встречи с государствами-членами ЕС, чтобы изложить план. По словам источников Bloomberg, 7 сентября ЕК встретится с официальными представителями Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии, а на следующей неделе — со всеми странами-членами блока.

Сейчас на территории ЕС заморожено более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов) российских активов. По оценкам Еврокомиссии, они должны принести около трех миллиардов евро прибыли. Более половины активов находятся в виде наличных денег и депозитов, а «значительная часть» оставшейся суммы — в ценных бумагах.

Многие из этих средств находятся в Бельгии на счетах депозитария Euroclear. Только по итогам первого квартала 2023 года он получил от их инвестирования 734 миллиона евро доходов.