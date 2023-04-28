Euroclear рекордно нажился на заблокированных активах россиян

Европейский депозитарий получил прибыль в €734 млн от замороженных активов России

В первом квартале 2023 года европейский международный депозитарий ценных бумаг Euroclear получил 734 миллиона евро дохода — рекордную прибыль компания получила за счет инвестирования замороженных активов России. Об этом клиринговый центр сообщил в отчете.

Euroclear признает, что ограничения в отношении России внесли существенный вклад в финансовые результаты квартала. Без учета доходов от вложений российских средств прибыль депозитария составила бы 256 миллионов евро. Клиринговый центр объясняет, что, согласно правилам, должен инвестировать остатки денежных средств, возникших в результате санкций, для минимизации кредитного риска. В отчете Euroclear также заявляет, что полученные доходы могут быть направлены на помощь Украине.

Речь идет о заблокированных средствах российских инвесторов (дивиденды, купонные выплаты и погашения по ценным бумагам), к которым у них нет доступа из-за введенных санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе.

По итогам 2022 года чистая прибыль (за вычетом налогов и других обязательных выплат) Euroclear выросла на 162 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1,2 миллиарда евро. На доходы от инвестирования замороженных активов россиян пришлась половина этой суммы (597 миллионов евро).