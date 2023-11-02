В России объяснили слова Залужного о тупике на фронте

Депутат Чепа: слова Залужного о тупике на фронте связаны с провалом наступления

Слова Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте связаны с провалом наступления Киева. Так высказывание военного в беседе с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В первую очередь его заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился. Этому провалу пытаются найти какие-то объяснения. На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему (...). Это говорит о полном провале планов США на контрнаступ», — сказал он.

По мнению депутата, таким образом Валерий Залужный пытается повлиять на США и получить новое оружие, которое сможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

О том, что конфликт зашел в тупик, Главнокомандующий ВСУ заявил в интервью журналу The Economist. По его словам, украинские войска не могут добиться прорыва из-за недостатка технологий. «Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик (…). Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — заявил он. Военачальник отметил, что Киев переломит ситуацию только в том случае, если произойдет резкий технологический скачок.