Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:11, 2 ноября 2023Бывший СССР

В России объяснили слова Залужного о тупике на фронте

Депутат Чепа: слова Залужного о тупике на фронте связаны с провалом наступления

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Слова Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте связаны с провалом наступления Киева. Так высказывание военного в беседе с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В первую очередь его заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился. Этому провалу пытаются найти какие-то объяснения. На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему (...). Это говорит о полном провале планов США на контрнаступ», — сказал он.

По мнению депутата, таким образом Валерий Залужный пытается повлиять на США и получить новое оружие, которое сможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

О том, что конфликт зашел в тупик, Главнокомандующий ВСУ заявил в интервью журналу The Economist. По его словам, украинские войска не могут добиться прорыва из-за недостатка технологий. «Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик (…). Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — заявил он. Военачальник отметил, что Киев переломит ситуацию только в том случае, если произойдет резкий технологический скачок.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в Махачкале

      Россиянин упал в цистерну со сжиженным природным газом и впал в кому

      Задержание в Москве выпрашивающих деньги в метро аферистов попало на видео

      Нокаут в вестибюле станции московского метро попал на видео

      Российский депутат призвал Арбенину выступить на передовой

      В Москве нашли отца ребенка изнасилованной 13-летней школьницы

      В Италии нашли ответственного за звонок Вована и Лексуса премьер-министру

      Россиянка лишилась авто из-за ссоры в магазине

      Папа Римский назвал виновников наступления темных времен

      Аномалии внутри Земли оказались остатками другой планеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости