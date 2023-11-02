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13:00, 2 ноября 2023Россия

В Госдуме предложили вдвое снизить налог на авто для водителей без штрафов

Депутат Даванков предложил вдвое снизить налог на авто для водителей без штрафов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому ответственные автомобилисты смогут получить 50-процентную скидку на транспортный налог, если ни разу за год не нарушили правила дорожного движения. Копия инициативы вице-спикера нижней палаты парламента, депутата партии «Новые люди» Владислава Даванкова есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы предлагаем перейти от логики наказания к логике поощрения безопасной езды. Такие эксперименты уже проводились за рубежом и показывали хорошие результаты. Например, в Швеции часть собранных за штрафы денег разыгрывали между ответственными водителями. Это повысило дисциплину, водить стали медленнее и аккуратнее», — сказал парламентарий.

Скидка по транспортному налогу — вполне понятный и ощутимый стимул для того, чтобы соблюдать правила. Нужно действовать не только кнутом, но и пряником

Владислав Даванковвице-спикер Госдумы

Законопроект внесли в Госдуму, несмотря на отрицательный отзыв правительства. Кабинет министров отмечал, что стимулировать автомобилистов аккуратно водить не входит в задачи налогового законодательства.

«Нам прямо говорят, что цель — не стимулировать людей к соблюдению правил, а наказывать за нарушения. Это неправильная логика, которая сегодня лежит в основе и Налогового кодекса, и правил дорожного движения. В 2014 году был принят закон о скидках на уплату штрафов в 20-дневный срок, хотя он тоже противоречит логике правительства. Эта мера помогла повысить собираемость штрафов и ответственность водителей. Наш законопроект идет в том же русле», — добавил Владислав Даванков.

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Автовладельцы должны ежегодно оплачивать налог на транспорт до 1 декабря. Он рассчитывается в зависимости от мощности автомобиля, а средства поступают в региональную казну. В связи с этим местные власти сами вправе устанавливать коэффициенты, а также льготы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Ранее россиянам рассказали о наиболее выгодных в обслуживании автомобилях.

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