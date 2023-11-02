Названы наиболее выгодные в обслуживании авто

Автоэксперт Носко назвал Nissan Qashqai выгодным в обслуживании авто

Средняя стоимость обслуживания автомобилей в первом полугодии 2023 года выросла на 21 процент. При этом приобретая определенную модель, на нем можно сэкономить, сообщил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. Наиболее выгодные в обслуживании авто он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам автоэксперта, среди трехлетних машин самыми выгодными моделями считаются Nissan Qashqai II и Toyota RAV4 IV (рестайлинг), Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan II, Ford Kuga II (рестайлинг). «У них отсутствуют проблемы с трансмиссией, перебои в работе с электроникой и бортовыми компьютерами, в блокировке замков и дверей. Соответственно, дорогой ремонт им может не потребоваться», — пояснил Носко.

Среди пятилетних авто он выделил Toyota Corolla, Mazda 6, Toyota Camry, Honda Accord и Volkswagen Passat. «Благодаря своей надежности и неприхотливости они реже доставляют проблемы своим владельцам, так как практически не ломаются со временем, долго сохраняя свою ликвидность», — прокомментировал собеседник «Ленты.ру».

Из ассортимента десятилетних автомобилей наиболее выгодными в обслуживании он счел модели Toyota, Mitsubishi, Honda и Nissan. «Например, Toyota Corolla проходит несколько сотен тысяч километров без каких-либо дефектов. Приборы и электроника в автомобилях Honda Civic начинают сбоить в основном из-за действий владельца. Модели Mazda отличаются качеством электронного оборудования и долговечностью двигателя, способного эффективно эксплуатироваться даже на низкокачественном топливе», — поделился эксперт.

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