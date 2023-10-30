Автомобилистам раскрыли способ сэкономить на шинах

Автоэксперт Ракитин: сэкономить на замене резины помогут всесезонные шины

Сэкономить на замене летней резины на зимнюю некоторым автомобилистам помогут всесезонные шины. Такой способ сократить траты раскрыл россиянам автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснил, что такие покрышки подходят только для регионов с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов — например, для Краснодарского края. Ракитин уточнил, что из-за состава резины всесезонные шины не получится достаточно уверенно использовать на льду, и они не всегда подходят в качестве летних.

Эксперт также добавил, что часто зимой в России на дорогах встречается шуга — каша из воды и льда. В таких условиях всесезонные покрышки сработают хуже обычной зимней резины. При этом Ракитин назвал всесезонные шины более экономичными, так как не надо тратиться на шиномонтаж или перебортировку колес каждые полгода. Однако они быстрее изнашиваются от постоянного контакта с дорогой.

Ракитин назвал всесезонные шины компромиссом — у них есть как плюсы, так и минусы для автомобилистов. И все же автоэксперт убежден, что в большинстве регионов России необходимо менять резину в зависимости от сезона.

Ранее водителей Центральной России предупредили о гололеде. Однако торопиться с заменой летней резины на зимнюю автомобилистам не советовали из-за грядущего потепления.