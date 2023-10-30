Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:52, 30 октября 2023Среда обитания

Автомобилистам раскрыли способ сэкономить на шинах

Автоэксперт Ракитин: сэкономить на замене резины помогут всесезонные шины

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Сэкономить на замене летней резины на зимнюю некоторым автомобилистам помогут всесезонные шины. Такой способ сократить траты раскрыл россиянам автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснил, что такие покрышки подходят только для регионов с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов — например, для Краснодарского края. Ракитин уточнил, что из-за состава резины всесезонные шины не получится достаточно уверенно использовать на льду, и они не всегда подходят в качестве летних.

Эксперт также добавил, что часто зимой в России на дорогах встречается шуга — каша из воды и льда. В таких условиях всесезонные покрышки сработают хуже обычной зимней резины. При этом Ракитин назвал всесезонные шины более экономичными, так как не надо тратиться на шиномонтаж или перебортировку колес каждые полгода. Однако они быстрее изнашиваются от постоянного контакта с дорогой.

Ракитин назвал всесезонные шины компромиссом — у них есть как плюсы, так и минусы для автомобилистов. И все же автоэксперт убежден, что в большинстве регионов России необходимо менять резину в зависимости от сезона.

Ранее водителей Центральной России предупредили о гололеде. Однако торопиться с заменой летней резины на зимнюю автомобилистам не советовали из-за грядущего потепления.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет сделано немедленно». На Украине назвали условие для отмены запрета на переговоры и визита Зеленского в Москву

      Белоруссия подтвердила готовность поддержать процесс переговоров Москвы и Киева

      Германия заявила о неспособности ускорить модернизацию армии

      В США предрекли судьбу премьер-министра Израиля после конфликта с ХАМАС

      Россиянин избил металлическим предметом 17-летнего сына

      ВСУ обстреляли из танка Т-64 приграничное российское село

      Движение машин по Крымскому мосту возобновили

      В США оценили возможности Израиля по уничтожению ХАМАС

      «Самая сексуальная ученая» снялась с аллигатором и пожаловалась на извращенцев

      Сексолог перечислила пять простых шагов на пути к женскому оргазму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости