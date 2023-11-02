Максим Галкин показал интерьер своего пентхауса на Кипре за 10 млн евро

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) показал свой роскошный пентхаус на Кипре. Артист опубликовал соответствующее видео в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На ролике Галкин рассказывает о подробностях предстоящего концерта, однако на фоне можно увидеть интерьер нескольких помещений нового жилья юмориста и его семьи. В начале видео он находится в гостиной со светлыми стенами, серой мебелью и белыми вазами. Затем артист переходит на террасу, демонстрируя открывающийся с нее вид на море.

Кадр: @maxgalkinru

Максим Галкин и его жена певица Алла Пугачева приобрели апартаменты на Кипре в 2017 году, получив гражданство страны в обмен на инвестиции. Пара заплатила за объект 10 миллионов евро. Пентхаус располагается в башне One — самом дорогом жилом комплексе города Лимассол.

Ранее член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что Галкин и Пугачева могут потерять всю свою недвижимость за рубежом.