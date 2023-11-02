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16:38, 2 ноября 2023Мир

Германия поставила Украине новую партию танков Leopard 1A5

ФРГ поставила Украине еще 25 танков Leopard и пять надводных беспилотников

Фото: Philipp Schulze / dpa / Globallookpress.com

Германия поставила Украине 25 боевых танков Leopard 1A5 и 5 надводных и разведывательных беспилотников. Об этом свидетельствует обновленный список правительства ФРГ, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что этот проект финансируется совместно с Данией. Всего Германия поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) уже 115 таких танков.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия выделила 4,2 миллиарда евро на военную поддержку Киева с начала спецоперации. Дипломат подчеркнул, что Берлин продолжает дальше направлять Украине новые пакеты и обещает поддерживать страну в дальнейшем, хотя такая позиция «давно не встречает единодушной поддержки».

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      Семен Александров
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