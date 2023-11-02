Германия потратила 4,2 миллиарда евро на военную помощь Украине с начала СВО

Посол РФ Нечаев: Германия потратила 4,2 млрд евро на военную помощь Украине

Германия выделила 4,2 миллиарда евро на военную поддержку Киева с начала спецоперации. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Общая стоимость направленных на Украину с начала СВО вооружений по состоянию на сентябрь 2023 года составила 4,2 миллиарда евро», — заявил он со ссылкой на данные немецкого правительства.

Нечаев отметил, что в целом помощь Германии составила уже 24 миллиарда евро. Дипломат подчеркнул, что Берлин продолжает дальше направлять Украине новые пакеты и обещает поддерживать страну в дальнейшем, хотя такая позиция «давно не встречает единодушной поддержки».

Ранее немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что деньги, направленные Украине и беженцам из страны, могли быть потрачены на саму Германию и ее нужды в здравоохранении и образовании.

Вагенкнехт также отметила, что необходимо сделать все для скорейшего завершения конфликта «не военным путем, а путем переговоров».

При этом в октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ожидает пакета помощи от Германии на сумму 1,4 миллиарда евро, чтобы усилить противовоздушную оборону и помочь стране пережить зиму.