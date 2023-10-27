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14:13, 27 октября 2023Мир

В Германии раскритиковали финансовую поддержку Украины

Вагенкнехт: деньги, направленные на Украине, могли быть потрачены на ФРГ
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Деньги, направленные Украине и беженцам из страны, могли быть потрачены на саму Германию и ее нужды в здравоохранении и образовании. Об этом заявила немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt.

«Правительство Германии уже потратило 17 миллиардов евро на вооружение и другие вещи для поддержки Украины, а на одних только беженцев из Украины правительство потратило еще 14 миллиардов. Это огромные расходы, на которые мы могли бы нанять учителей или лучше оснастить наши больницы и медицинские учреждения», — раскритиковала политик.

Вагенкнехт также отметила, что необходимо сделать все для скорейшего завершения конфликта «не военным путем, а путем переговоров».

Ранее Вагенкнехт объявила о создании в ФРГ новой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», которая выступает против антироссийских санкций.

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      Максим Габриелян
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