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13:12, 23 октября 2023Мир

В Германии объявили о создании новой партии

В Германии объявили о создании партии, выступающей против антироссийских санкций

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт объявила о создании в ФРГ новой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», которая выступает против антироссийских санкций. Об этом пишет Bild.

Вагенкнехт вышла из состава Левой партии Германии, за ней последовали еще девять депутатов Бундестага. Она пообещала, что новая политическая сила будет бороться за социальную справедливость и против неконтролируемого приема мигрантов.

Обозреватели издания уже назвали политическую силу Вагенкнехт «новой пропутинской партией», поскольку она выступает против поставок оружия Украине и за налаживание отношений с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин на немецком языке осудил нападки в Германии на бывшего канцлера страны Герхарда Шредера. По его мнению, чем дальше отдаляются немецкие политики от Шредера, тем ближе становятся к нацистам.

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      Александр Слабиев
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