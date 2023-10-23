«Скажу на немецком, чтобы меня услышали». Путин осудил нападки властей ФРГ на Герхарда Шредера

Путин по-немецки осудил нападки на бывшего канцлера Германии Шрёдера

Президент России Владимир Путин на немецком языке прокомментировал нападки в Германии на бывшего канцлера страны Герхарда Шредера, в том числе нежелание немецких политиков сидеть рядом с ним. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Российский лидер напомнил о ситуации в парламенте Канады, когда депутаты чествовали ветерана СС. Произошедшее он назвал «безобразной выходкой» и предупредил власти Германии о последствиях «отдаления» от экс-канцлера.

Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам Владимир Путин президент России

Эту фразу он повторил по-немецки. Путин также выразил уверенность, что в Германии «много порядочных людей» и его услышат.

Шредера не посадили рядом с Шольцем и Штайнмайером

Ранее экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера не посадили рядом с нынешним главой правительства Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Инцидент произошел на церемонии в честь 33-летия объединения страны. Сообщалось, что протокольная служба правительства следила за тем, чтобы он не попал в один кадр с премьер-министром и президентом ФРГ. Кроме того, Шредера разместили в зале так, чтобы мимо него прошло не так много ведущих политиков.

В мае Шредера не позвали на юбилей Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ), в которой он состоит. Поводом стало посещение экс-канцлером посольства России 9 мая.

Пока он находится здесь рядом с поджигателем войны и агрессором, как это можно было увидеть во время визита в российское посольство на прошлой неделе, нам не о чем говорить друг с другом Кевин Кюнерт генеральный секретарь СДПГ ФРГ

Газета Bild также возмутилась появлению Шредера на торжественном приеме, который был организован посольством РФ по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Присутствие экс-канцлера на мероприятии журналисты охарактеризовали как «участие в празднике в плохой компании».

Бывший канцлер Германии не стал отрицать дружбу с Путиным

Критика Герхарда Шредера возникла в том числе из-за его дружбы с Владимиром Путиным. Сам экс-канцлер ФРГ признался, что дружит с российским президентом. По его словам, он не станет отрицать это, несмотря на нападки. Экс-канцлер также указал на испортившиеся отношения с частью однопартийцев. В то же время он отметил, что это не повлияет на его позицию.

Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них Герхард Шредер экс-канцлер ФРГ

Ранее Владимир Путин заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шредер. Как указал российский лидер, бывший канцлер во время обсуждений политических вопросов всегда «ставил во главу угла интересы немецкой экономики и немецкого государства».

Герхард Шредер был канцлером в 1998-2005 годах, а затем работал в российских компаниях, из которых ушел в прошлом году. Его упрекали за связи с Россией. Летом 2022-го он встречался с президентом России Владимиром Путиным.