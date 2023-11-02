Глава МИД Турции раскритиковал ЕС за двойные стандарты

Глава МИД Турции Фидан: ЕС показывает двойные стандарты по Украине и Палестине

Европейский Союз (ЕС) показывает "двойные стандарты" по Украине и Палестине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время закрытой встречи в Берлине, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Те, кто разрешает нападки на нашу священную книгу, Священный Коран, прикрываясь свободой слова, препятствуют тем, кто хочет выразить протест против ситуации в Палестине. Это неприемлемые "двойные стандарты". Министр также подверг резкой критике политику "двойных стандартов" в ЕС по отношению к мирным жителям в Газе и Украине», — рассказал дипломатический источник.