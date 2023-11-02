Главнокомандующий ВСУ похвалил ВВС России

Главком Залужный похвалил превосходящие ВСУ системы РЭБ и авиацию России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Виталий Залужный похвалил системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и авиацию России, превосходящие украинские. О таком преимуществе ВС РФ он рассказал в статье для журнала Economist.

«Это преимущество (ВВС России — прим. «Ленты.ру») затруднило нам продвижение. Российские системы ПВО все чаще мешают нашим самолетам летать», — сообщил главком ВСУ. П о его словам, беспилотники России взяли на себя большую часть роли пилотируемой авиации, они выполняют функции разведки и нанесения ударов с воздуха по позициям противника.

Залужный отметил, что РФ модернизировала системы РЭБ. «В этой области она (Россия — прим. «Ленты.ру») превосходит нас: 65 процентов наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время», — объяснил он.

Главнокомандующий также указал в статье, что вооружений, которые на Украину поставляет Запад, не хватает. Особенно ВСУ нуждается в датчиках, использующих невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле.

Ранее Залужный пожаловался на ограниченные возможности подготовки резервов ВСУ. По его словам, существует проблема в украинском законодательстве, позволяющая гражданам уклоняться от своих обязанностей.