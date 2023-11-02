В МИД назвали голословными утверждения Южной Кореи о поставках оружия из КНДР

Посольство РФ: заявления Южной Кореи о поставках оружия России КНДР голословны

Заявления Южной Кореи о поставках оружия России из КНДР голословны. Представители властей США и Республики Корея не приводят доказательств. Заявили ТАСС в посольстве России в Республике Корея.

«Это и понятно. Таких доказательств у корейской стороны, равно как и у ее американских партнеров, просто нет. Не считаем необходимым комментировать измышления сеульских "фантазеров“», — добавили дипломаты.

В сентябре профессор политологии Университета Ихва в Сеуле Пак Вон Гон заявил, что Южная Корея примет меры, если КНДР направит России военную помощь. «Если Россия передаст Северной Корее высокочувствительные военные технологии, такие как технологии спуска межконтинентальных баллистических ракет, ракеты-носители спутников, реактивные истребители МиГ-29 или атомные подводные лодки, которых добивается Ким Чен Ын, это будет нарушением красной линии», — сказал он.