В Южной Корее оценили возможную военную помощь КНДР для России

SCMP: Южная Корея примет меры, если КНДР направит России военную помощь

Южная Корея примет меры, если КНДР направит России военную помощь. Возможность такого сценария оценил профессор политологии Университета Ихва в Сеуле Пак Вон Гон, передает South China Morning Post.

«Если Россия передаст Северной Корее высокочувствительные военные технологии, такие как технологии спуска межконтинентальных баллистических ракет, ракеты-носители спутников, реактивные истребители МиГ-29 или атомные подводные лодки, которых добивается Ким Чен Ын, это будет нарушением красной линии», — сказал он.

По его словам, в этом случае было бы весьма вероятно, что Южная Корея примет тщательно выверенные контрмеры, чтобы справиться с такими экзистенциальными угрозами.

Ранее Сеул пригрозил Москве санкциями. В частности, меры могут ввести за военное сотрудничество России с КНДР. Сеул внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся и есть ли реальное сотрудничество Москвы и Пхеньяна, заявил глава южнокорейского МИД Пак Чин.