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18:29, 25 сентября 2023Мир

Южная Корея пригрозила России санкциями

МИД Южной Кореи пригрозил России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
СюжетСанкции против России:

Фото: Lee Jin-man / AP

Южная Корея может ввести санкции против России за военное сотрудничество с КНДР, пригрозил глава южнокорейского МИД Пак Чин. Его слова приводит РИА Новости.

«Могут быть варианты осуждения со стороны международного сообщества и введения санкций отдельными странами... Санкции уже начались, и я думаю, что международное сообщество должно консолидироваться и [приступить к] сдерживанию, чтобы Россия и Северная Корея не пошли опасным путем», — сказал глава ведомства.

По его словам, Сеул внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся и есть ли реальное сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

Ранее в КНДР ответили на критику укрепления связей с Россией. Резкие заявления лидера Южной Кореи Юн Сок Еля о провокации против обеспечения безопасности и мира являются клеветой, заявили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

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    Виктория Кондратьева
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