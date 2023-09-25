В КНДР ответили на критику укрепления связей Пхеньяна и Москвы

ЦТАК: заявление лидера Южной Кореи о связях КНДР и России является клеветой

Резкие заявления лидера Южной Кореи Юн Сок Еля об связях и дружбе Северной Кореи и России, которые он оценил как «непосредственную провокацию против обеспечения безопасности и мира», являются клеветой. Так слова южнокорейского премьер-министра оценили представители КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заметке агентства под названием «Истерический бред политически неграмотного идиота» в ответ на критику отмечается, что «дружба между соседними государствами является нормальным и обычным делом, нет никаких причин считать это проблемой». При этом северокорейские представители выразили поддержку МИД России, также осудившему заявления южнокорейского премьера.

Ранее посол России Андрей Кулик был вызван в МИД Кореи в связи с визитом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в РФ. В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве отметили, что российский посол внимательно выслушал позицию властей страны и обещал в точности передать ее российскому правительству.

