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08:27, 25 сентября 2023Мир

В КНДР ответили на критику укрепления связей Пхеньяна и Москвы

ЦТАК: заявление лидера Южной Кореи о связях КНДР и России является клеветой

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Резкие заявления лидера Южной Кореи Юн Сок Еля об связях и дружбе Северной Кореи и России, которые он оценил как «непосредственную провокацию против обеспечения безопасности и мира», являются клеветой. Так слова южнокорейского премьер-министра оценили представители КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заметке агентства под названием «Истерический бред политически неграмотного идиота» в ответ на критику отмечается, что «дружба между соседними государствами является нормальным и обычным делом, нет никаких причин считать это проблемой». При этом северокорейские представители выразили поддержку МИД России, также осудившему заявления южнокорейского премьера.

Ранее посол России Андрей Кулик был вызван в МИД Кореи в связи с визитом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в РФ. В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве отметили, что российский посол внимательно выслушал позицию властей страны и обещал в точности передать ее российскому правительству.

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    Виктория Кондратьева
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