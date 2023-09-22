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12:19, 22 сентября 2023Мир

Замглавы МИД России заявил о нанесении ущерба отношениям Москвы и Сеула

МИД: высказывания главы Южной Кореи Юн Сок Еля наносят ущерб отношениям с РФ

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес России на Генассамблеи ООН наносят ущерб отношениям Москвы и Сеула. Об этом чрезвычайному и полномочному послу Республики Корея Ли До Хуну заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование», — сказано в публикации на сайте МИД.

Ранее посол России Андрей Кулик был вызван в МИД Кореи в связи с визитом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в РФ. В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве отметили, что российский посол внимательно выслушал позицию властей страны и обещал в точности передать ее российскому правительству.

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    Виктория Кондратьева
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