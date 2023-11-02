Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями

Госдума в первом чтении разрешила сохранять пособия за работающими матерями

Россияне сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета (до достижения ребенком возраста полутора лет). Такой закон в первом чтении приняла Госдума.

На сегодняшний день законодательство подразумевает потерю права родителей на получение пособия в случае преждевременного выхода на работу. Поправки, внесенные в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в ТК РФ, позволят изменить эти правила.

Средний размер пособия по уходу за ребенком в следующем году определен на уровне 17,8 тысячи рублей. Финансирование уже заложено в проект федерального бюджета на следующую трехлетку. Его рассмотрение во втором чтении запланировано на 15 ноября, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В начале октября стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект сохранения выплат работающим матерям. Проект закона был внесен Минтруда. В ведомстве посчитали, что это позволит улучшить качество жизни российских семей, а женщин мотивирует быстрее выходить из декрета.

