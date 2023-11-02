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17:33, 2 ноября 2023Экономика

Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями

Госдума в первом чтении разрешила сохранять пособия за работающими матерями

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россияне сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета (до достижения ребенком возраста полутора лет). Такой закон в первом чтении приняла Госдума.

На сегодняшний день законодательство подразумевает потерю права родителей на получение пособия в случае преждевременного выхода на работу. Поправки, внесенные в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в ТК РФ, позволят изменить эти правила.

Средний размер пособия по уходу за ребенком в следующем году определен на уровне 17,8 тысячи рублей. Финансирование уже заложено в проект федерального бюджета на следующую трехлетку. Его рассмотрение во втором чтении запланировано на 15 ноября, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В начале октября стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект сохранения выплат работающим матерям. Проект закона был внесен Минтруда. В ведомстве посчитали, что это позволит улучшить качество жизни российских семей, а женщин мотивирует быстрее выходить из декрета.

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      Лилиана Набиуллина
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