Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями
Россияне сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета (до достижения ребенком возраста полутора лет). Такой закон в первом чтении приняла Госдума.
На сегодняшний день законодательство подразумевает потерю права родителей на получение пособия в случае преждевременного выхода на работу. Поправки, внесенные в законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», а также в ТК РФ, позволят изменить эти правила.
Средний размер пособия по уходу за ребенком в следующем году определен на уровне 17,8 тысячи рублей. Финансирование уже заложено в проект федерального бюджета на следующую трехлетку. Его рассмотрение во втором чтении запланировано на 15 ноября, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В начале октября стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект сохранения выплат работающим матерям. Проект закона был внесен Минтруда. В ведомстве посчитали, что это позволит улучшить качество жизни российских семей, а женщин мотивирует быстрее выходить из декрета.