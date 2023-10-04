Работающим матерям разрешат получать пособия

Правкомиссия одобрила проект сохранения выплат работающим матерям

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минтруда о сохранении за матерями права на пособие по уходу за ребенком при выходе на работу до достижения им полутора лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в правкомиссии. Информацию также подтвердили в Минтруда.

В настоящее время в Трудовом кодексе указано, что пособие по уходу за ребенком получают частично занятые, либо работающие на дому матери. Минтруд же предлагает расширить выплаты и для работающих полный день женщин. В ведомстве считают, что это будет мотивировать их к досрочному выходу из декрета и повысит качество жизни семей.

В 2024 году средний размер пособия составит 17 811 рублей, в 2025 году — 20 406 рублей, в 2026 году — 22 458 рублей. Если законопроект примут, дополнительные расходы бюджета в 2024 году составят 1,4 миллиарда рублей, в 2025 году — 1,6 миллиарда, в 2026 году — 1,8 миллиарда.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала проект сверхактуальным. Она отметила, что большинству женщин приходится работать в декретном отпуске, теряя право на получение пособия. Останина выразила уверенность в том, что большинство депутатов поддержат инициативу Минтруда.

Ранее президент России Владимир Путин предложил выделять пособия по уходу за ребенком до полутора лет и единое детское пособие вне зависимости от дохода семьи. Президент также отметил, что государственная поддержка должна служить дополнительным доходом, а не заменой зарплате.