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19:58, 2 ноября 2023Мир

Группу «Вагнер» заподозрили в поставках вооружений «Хезболле»

WSJ: группа «Вагнер» может предоставить «Хезболле» средства ПВО

Фото: Александр Река / ТАСС

У США есть разведданные, что группа «Вагнер» может предоставить систему противовоздушной обороны (ПВО) ливанской шиитской группировке «Хезболла». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские официальные лица.

По данным источников издания, речь идет о системе SA-22. Один американский чиновник заявил, что Вашингтон пока не подтвердил отправку системы, но следит за дискуссиями с участием группы и «Хезболлы». Он отметил, что потенциальные поставки вызывают у США серьезную озабоченность.

Ранее The New York Times сообщила, что ливанское движение разрывается между сохранением своего авторитета как защитника палестинцев и опасениями втянуть Ливан в полномасштабную войну. Ливанский чиновник, поддерживающий связь с «Хезболлой», сказал, что красной линией для их вмешательства в конфликт будет уничтожение ХАМАС.

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      Семен Александров
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