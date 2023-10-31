В США указали на неопределенность «Хезболлы» в конфликте на Ближнем Востоке

«Хезболла» разрывается между защитой палестинцев и риском втянуть Ливан в войну

Ливанское движение «Хезболла» разрывается между сохранением своего авторитета как защитника палестинцев и опасениями втянуть Ливан в полномасштабную войну. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что в Ливане не хотят войны, поскольку страна переживает разрушительный экономический кризис. Однако если «Хезболла» откроет второй фронт в конфликте на Ближнем Востоке, это может побудить США прийти на помощь Израилю.

«Весь Ливан, включая "Хезболлу", не хочет войны. Запад оказывает давление на правительство Ливана, чтобы оно побудило движение не вступать в конфликт. Мы вели диалог с "Хезболлой", и у меня сложилось впечатление, что они не будут этого делать», — заявил министр иностранных дел Ливана Абдаллах Бу Хабиб.

При этом, по его словам, если ситуация в секторе Газа ухудшится или Израиль усилит свои атаки по позициям движения в Ливане, то «Хезболла» может «почувствовать большее давление, требующее ответной реакции».

Ливанский чиновник, поддерживающий связь с «Хезболлой», сказал, что красной линией для руководства движения для вмешательства в конфликт будет уничтожение ХАМАС, и что они вступят в конфликт, если палестинское радикальное движение будет на последнем издыхании.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что запуске ракет по территории Израиля из Ливана. 29 октября «Хезболла» заявила об обстреле израильской пехоты у границы Ливана. В движении отмечают, что несколько израильских солдат получили ранения.