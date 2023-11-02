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21:55, 2 ноября 2023Мир

Байден высказал мнение о соблюдении Израилем норм гуманитарного права

Байден не считает, что Израиль не соблюдает нормы гуманитарного права в Газе
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что, по мнению президента США Джо Байдена, Израиль соблюдает нормы международного гуманитарного права и не пренебрегает ими, сообщает РИА Новости.

Журналисты во время брифинга указали представителю американской администрации на то, что глава государства в своих заявлениях часто делает акцент на призыве еврейского государства к соблюдению международных законов войны. В связи с этим у него спросили, говорит ли это о том, что Байден считает, что Израиль не соблюдает соответствующие законы, на что Кирби ответил отрицательно.

Он добавил, что Вашингтон надеется на стремление Израиля к сведению к минимуму потерь среди гражданского населения в секторе Газа.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по окружению города Газа. Отмечается, что израильские военные атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции, а также пусковую инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

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      Марина Совина
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