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21:45, 2 ноября 2023Мир

Армия Израиля завершила операцию по окружению города Газа

Пресс-служба ЦАХАЛ: армия Израиля завершила операцию по окружению города Газа

Фото: Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по окружению города Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы бригадный генерал Даниэль Хагари, пишет ТАСС.

Он уточнил, что израильские военные атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции, а также пусковую инфраструктуру палестинского движения ХАМАС. «Усилия по окружению города Газы завершены», — заявил он.

Ранее начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил об окружении города Газа с разных направлений.

Утром 7 октября израильская армия заявила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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      Марина Совина
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