В ЦАХАЛ заявили об окружении города Газа с разных направлений

Глава генштаба ЦАХАЛ Халеви: израильские войска находятся в городе Газа

Израильские войска находятся в городе Газа, крупнейшем городе сектора Газа. Они окружили его с разных направлений. Об этом заявил Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, сообщает The Times of Israel.

«Мы продвинулись к еще одному важному этапу войны. Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа, действуют в городе Газа, окружают его и углубляют наземное наступление и добиваются успехов», — сказал он.

Халеви добавил, что израильские войска ведут бои в густонаселенной и сложной городской местности, а также «сражаются в ближнем бою против жестокого врага и имеют огромное преимущество».

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что армия продолжает наступление в районе сектора Газа и расширяет боевые действия, ведя бои с боевиками движения ХАМАС. Он отметил, что израильские военные уничтожают оборонительные линии ХАМАС на севере анклава, а также «работают над обеспечением безопасности центральных районов сектора».