Армия Израиля рассказала о ситуации с боевыми действиями в Газе

Армия обороны Израиля сообщила о наступлении в Газе и уничтожении обороны ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наступление в районе сектора Газа и расширяет боевые действия, ведя бои с боевиками движения ХАМАС. О текущей ситуации рассказал официальный представитель армии Даниэль Хагари, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что израильские военные уничтожают оборонительные линии ХАМАС на севере Газы, а также «работают над обеспечением безопасности центральных районов сектора».

По словам Хагари, боевые действия ведутся согласно поставленным планам.

Вечером 1 ноября сообщалось, что израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил начало третьей фазы военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа.