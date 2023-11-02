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13:17, 2 ноября 2023Мир

Армия Израиля рассказала о ситуации с боевыми действиями в Газе

Армия обороны Израиля сообщила о наступлении в Газе и уничтожении обороны ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наступление в районе сектора Газа и расширяет боевые действия, ведя бои с боевиками движения ХАМАС. О текущей ситуации рассказал официальный представитель армии Даниэль Хагари, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что израильские военные уничтожают оборонительные линии ХАМАС на севере Газы, а также «работают над обеспечением безопасности центральных районов сектора».

По словам Хагари, боевые действия ведутся согласно поставленным планам.

Вечером 1 ноября сообщалось, что израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил начало третьей фазы военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа.

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      Антон Похиляк
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